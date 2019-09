Sanremo: FdI risponde alle dichiarazioni di Bellini sul centrodestra regionale “Prosegui pure nel tuo percorso arcobaleno”

In merito alle considerazioni di Umberto Bellini su centrodestra regionale, interviene oggi il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia.

Scrivono da FdI, per voce del coordinatore cittadino Michele Gandolfi: “Leggiamo con interesse le affermazioni di Umberto Bellini che si spertica manifestando valutazioni politiche sul centro destra, peraltro non richieste sopratutto se profondamente errate. Precisiamo che il “nostro interesse” è dato dalla simpatia che nutriamo verso “Titti”, già uomo di punta del centrodestra provinciale, anzi oserei dire senza offendere nessuno, di quella destra che fino a quando è stata in auge lo ha visto in prima linea prima in Consiglio Comunale a Sanremo poi in Provincia ricoprendo importanti poltrone da assessore a presidente del Consiglio Comunale e Provinciale. Poi le vicende hanno fatto si che dall’allora porto sicuro di AN il vento soffiasse verso il PDL prima e FI dopo, fino ad oggi che, forte di un elettorato conseguito con la lunga militanza nel CDX ha conquistato un posto in Consiglio Comunale, passando ad una compagine Civico progressista di centrosinistra.

Bravo, complimenti! Un percorso che neanche un capace funambolo circense sarebbe riuscito a fare così bene. Caro Umberto, prosegui pure nel tuo percorso arcobaleno, noi di centrodestra consci che esistono dei valori ti ricorderemo sempre, politicamente parlando, con simpatia per il tuo ineffabile sorriso e la tua perenne abbronzatura”.