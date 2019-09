Importante risultavo sportivo per lo Yacht Club Sanremo, le congratulazione dell'assessore Sindoni

In riferimento ai recenti risultati ottenuti dallo Yacht Club Sanremo, così interviene l’Assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni:

“Un altro grande risultato per lo Yacht Club Sanremo che si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano classe 420! Le più sincere congratulazioni da parte di tutta l’Amministrazione comunale per un successo importante conseguito grazie a impegno, sacrifici e tanta passione. Ancora complimenti ai ragazzi, agli allenatori, alla società sportiva e a tutti coloro che si sono adoperati per conquistare questo riconoscimento! Sanremo è davvero fiera di questo titolo!”