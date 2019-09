Sanremo: si vvicinano i festeggiamenti per la Parrocchia di Nostra Signora della Mercede

Si avvicina un periodo ricco di eventi per la Parrocchia e per tutto il quartiere di San Martino in Sanremo. Il 22 settembre verrà festeggiata Nostra Signora della Mercede, la Santa patrona, e le funzioni domenicali rappresenteranno il culmine della festa , con la celebrazione delle Sante Messe.

La Novena, immancabile introduzione e preparazione liturgica, dal 13 al 21 settembre ha in programma la celebrazione della Santa Messa alle 8, le Lodi mattutine alle 8 e 30 e la Santa Messa alle 10. Al pomeriggio si proseguirà con il Rosario alle 17.30, la Santa Messa alle 18 presieduta da Padre Edmondo Urbanski Ofm e la recita dei Vespri alle 18.30.

Domenica 22 al mattino le funzioni si terranno alle 8.30, alle 10 e alle 11.15, mentre nel pomeriggio la Santa Messa delle 18 sarà presieduta da Sua Eccellenza Mons. Antonio Suetta , con la processione lungo via Lamarmora e via della Repubblica, prevista per le 19.

Ci sarà anche un immancabile intermezzo di tradizione, con “Mercede in Festa”, evento serale in stile piccola sagra.

Venerdì 21 e sabato 22, nei giardini di Villa Mercede musica e gastronomia richiameranno sicuramente gli abitanti del quartiere, e non solo.

Sarà un’occasione di incontro, di convivialità e di dialogo tra i partecipanti ed i volontari che si occupano da sempre di organizzare e di gestire questo evento, in questa edizione speciale più che mai, nel ricordo nostalgico di Padre Cristoforo, tristemente scomparso da pochi mesi. “Proprio a lui, che ha fortemente voluto e sostenuto il ritorno di questo sodalizio, vogliamo dedicare i sorrisi ed i piacevoli momenti che la festa saprà suscitare” dicono gli organizzatori.