Pontedassio: sabato prossimo, concerto a cura dei volontari della Caritas del Vicariato

Sabato 14 settembre, alle ore 21, i volontari della Caritas del Vicariato di Pontedassio hanno organizzato un concerto presso la Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine in Aurigo.



"L’iniziativa è volta a raccogliere contributi e sensibilizzare la popolazione sul progetto di aiuto alimentare portato avanti dalla Caritas del Vicariato di Pontedassio per assistere una ventina di nuclei famigliari della Valle Impero e del Maro.

Il concerto, in concomitanza con la festa patronale di Aurigo delle Madonna Addolorata, vedrà l’esecuzione di alcuni brani di musica sacra e dello Stabat Mater di Vivaldi da parte di Valeria Mela, originaria della nostra valle e ormai cantante lirica affermata. Al termine del concerto tutti i convenuti sono invitati al buffet che si terrà presso il sagrato della Chiesa Parrocchiale".



(in basso, la locandina dell'evento)