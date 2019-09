Mendatica: dal 27 settembre torna la Festa della Transumanza. Il programma

Torna la Festa della Transumanza di Mendatica, diventato appuntamento ormai imperdibile per grandi e piccini. Tre giornate dedicate agli antichi mestieri e alla valorizzazione dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Valle Arroscia.



Ecco il programma spiegato dagli organizzatori:

VENERDI' 27 SETTEMBRE

2Giornata didattica all'insegna della scoperta e della tradizione! I bambini avranno la possibilità di vedere gli antichi mestieri, ormai praticati solamente da un numero esiguo di persone, e di rivivere una giornata immersi nella quotidianità dei nostri nonni, pastori e contadini.

Imperdibile, alle ore 15.00, la discesa delle greggi per il centro storico del paese!

GIORNATA APERTA A TUTTI!

Quest'anno la festa continua....'La notte a pecora': dalle 19:00 bar e cucina aperti e Ambaradan in concerto. A partire dalle ore 23:00 DjSet con Pit Mitchell".

SABATO 28 SETTEMBRE

"Apriamo questa giornata, alle ore 10.00 con il tradizionale Mercato di San Matteo; una volta vero e proprio mercato di scambio di merci e bestiame, oggi lo riproponiamo per valorizzare l'artigianato locale. Alle ore 15.00 avrà inizio il Corteo Storico che sfilerà tra i caruggi del paese, a seguire l'entusiasmante Palio delle Capre che, dopo una battaglia all'ultimo belato, decreterà la Capra Vincitrice! A partire dalle 19.00 MH Band in concerto. Dalle ore 12.00 e dalle ore 19:00 la Proloco di Mendatica vi aspetta per gustare i famosi prodotti della Cucina Bianca".

DOMENICA 29 SETTEMBRE

"La giornata conclusiva di questa tre giorni dedicata alla Transumanza mette, ancora una volta, in luce i nostri prodotti tipici.

Alle 10.00 riaprirà il Mercato di San Matteo, nel quale potrete trovare un'ampia varietà di prodotti enograstronomici e artigianali della nostra Valle. Il divertimento continua anche per i più piccini al Campo Sportivo, ad attenderli spettacoli adrenalinici ed animazione.

La Cooperativa di Comunità Brigì, inoltre, ricorda che il Parco Avventura di Mendatica sarà aperto SABATO 29 SETTEMBRE e DOMENICA 30 SETTEMBRE con orario 10:00 – 18.00".

Per informazioni contattare:

0183 38.48.9 - 338 30.45.512 - iat@mendatica.com