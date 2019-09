Venerdì prossimo con la Cna seminario gratuito ‘La Banca Dati f-gas e gli adempimenti per gli installatori’

Dal 25 luglio è attiva la ‘Banca dati sui gas fluorurati’ alla quale le imprese che si occupano di installazione, manutenzione o smantellamento, dovranno comunicare ogni intervento a partire dal 25 settembre.

Il Decreto 146 del 2018 prevede infatti che, a decorrere dal 25 settembre, l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona certificata, comunichino per via telematica alla Banca dati FGAS, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall'articolo 16 del Decreto.

CNA organizza, in collaborazione con Ecocerved, un seminario nazionale, in videoconferenza, su “La Banca Dati F-Gas e gli adempimenti per gli installatori”. Il funzionamento della Banca Dati sarà illustrato da Marco Botteri di Ecocerved.

Il seminario che si terrà venerdì prossimo dalle 10.30 alle 13.30 potrà essere seguito presso la sede di CNA a Sanremo, in Via B. Asquasciati 12. La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai soci CNA, ma la prenotazione è consigliata.

Si può confermare la propria presenza scrivendo a segreteria@im.cna.it: per ulteriori informazioni contatta la Sede CNA di Sanremo allo 0184/500309.