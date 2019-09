Tre giovani allievi della Sta-Italia alle navigazioni didattiche a vela durante le 'Vele d'Epoca' di Imperia

Con l'occasione delle ‘Vele d'Epoca‘ di Imperia Porto Maurizio lo Sloop di Sanremo ‘Turnasi’ ha partecipato con tre giovani allievi Sta-Itali alle navigazioni didattiche a vela seguendo in parte i percorsi delle magnifiche regate che si sono svolte nelle acque tra Capo Cervo e Capo Berta.



“Due giornate di intense manovre – si spiega nel comunicato -, anche con vento fresco, di gestione delle rotte e di repentini salti di vento. L'armatore e Delegato Sta-Italia, Gianni Manuguerra, ringrazia la sempre impeccabile e generosa accoglienza del Porto di Porto Maurizio e la premura ed assistenza dei suoi ormeggiatori. Invita tutti i giovani tra i 16 ed i 30 anni, amanti del Mare, della vela e della navigazione ad iscriversi alla Associazione ‘STA-ITALIA‘ (60 euro l’anno) ed approfittare della grande disponibilità degli Armatori Sta a condurli in percorsi marini didattici e formativi, senza costi aggiuntivi. Obiettivi saranno la preparazione per il conseguimento della Patente Nautico Velica, la navigazione in Mediterraneo con navi a vela della Marina Militare ‘Amerigo Vespucci‘ e ‘Palinuro‘ e con il veliero polacco ‘Pogoria‘. Tutto ciò anche al fine di trovare sul mare e nel mare una via per professioni e attività ad esso collegate”.La Sali Training Association Italia è un'Associazione internazionale con l'obiettivo di formare ed educare i giovani alla navigazione, alla vela ed ai valori della vita marinaresca