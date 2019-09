Sanremo: il 19 settembre, incontro gratuito presso la Confartigianato sulla ‘Banca dati FGAS’

Si terrà giovedì 19 Settembre, dalle ore 17 alle 19, un incontro gratuito ed aperto a tutti dal titolo “La Banca dati FGAS: attuazione del D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018”. In particolare saranno illustrate le procedure per l’inserimento dei dati da parte degli imprenditori. La Confartigianato potrà inoltre svolgere il servizio di comunicazione dei dati in nome e per conto delle imprese associate.

Si potrà seguire il seminario, in collegamento diretto con Roma, presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo. Come di consueto durante l’incontro sarà possibile inoltrare domande alle quali i relatori forniranno risposte e delucidazioni. Chi lo desidera può anticipare eventuali quesiti alla casella mail uff.stampa@confartigianatoimperia.it

Collegati da Roma ci saranno Dario Dalla Costa (Presidente Confartigianato Termoidraulici) e Marco Botteri (Responsabile Progetto – Ecocerved). All’incontro potrà intervenire anche un rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L’iniziativa è legata al programma di incontri tematici in collegamento streaming dedicati alle imprese associate “Impresa Diretta”. I principali obiettivi sono infatti quelli di migliorare la conoscenza tra le persone, valorizzare le potenzialità del Sistema di rappresentanza, ascoltare le esigenze e condividere le esperienze relative all’attività.

E’ possibile confermare la propria partecipazione all’incontro scrivendo all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it