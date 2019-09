L’associazione ‘Cittadinanzattiva’ di Imperia, da tempo attiva con le petizioni contro la chiusura degli ospedali di Imperia e Sanremo, scende in strada anche nella Città dei Fiori.

Da sabato inizierà la raccolta firme anche a Sanremo, i volontari saranno presenti in piazza Colombo e in via Escoffier.