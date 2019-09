Servizio Civile: otto posti a disposizione alla Croce Verde Intemelia, un anno di formazione per la gestione delle emergenze

La Croce Verde Intemelia ha otto posti a disposizione per il Servizio Civile 2019. L’obiettivo è quello di formare persone qualificate in grado di saper soccorrere e aiutare in caso di emergenze.

L’orario settimanale è articolato su cinque giorni per un totale di 1145 ore da svolgere presso la sede di piazza XX Settembre a Ventimiglia al compenso di 433,80 euro mensili.

Prima dell’inizio del servizio verrà svolta una formazione certificata sul primo soccorso. Per presentare la domanda c’è tempo fino alle 14 del prossimo 10 ottobre.

Per informazioni: 0184 351175 o info@croceverdeintemelia.com