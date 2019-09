Sanremo: via ai lavori per portare la fibra ottica in strada Sen. Marsaglia, ma c’è ancora chi la aspetta in pieno centro

Si allarga la rete di fibra ottica in città. Lunedì prossimo prenderanno il via i lavori per portare la banda larga con fibra ottica anche sulle alture di Sanremo, in strada Senatore Ernesto Marsaglia. In questo modo non solo la strada interessata dai lavori, ma anche le vie limitrofe saranno connesse alla rete internet veloce. Un cantiere che potrebbe durare circa 30 giorni ma sarà un passo avanti importante per i residenti.

Ma se nella parte alta di Sanremo c’è chi esulta per l’arrivo della fibra ottica, in pieno centro c’è ancora chi fa i conti con una connessione ADSL a dir poco scarsa. In via Palazzo e nel centro storico si naviga ancora via rame e con una velocità ferma alle prestazioni di oltre 10 anni fa. Il paradosso è che ci si trova a 50 metri dall’Ariston dove ogni anno Tim fa la voce grossa come main sponsor del Festival portando, per la sala stampa, una connessione da oltre 100 mega. Mentre per la gente che arriva nelle vicinanze è già un lusso se si arriva a 5 mega.

Perché? C’è sempre in ballo la questione tra Comune e Sovrintendenza per predisporre i lavori che permetterebbero di portare la fibra ottica anche nel centro storico. Non è un divieto, ma solo una richiesta per poter intervenire sulla pavimentazione storica e portare il collegamento in fibra ottica alla ‘cassetta’ che serve la zona. Qualcuno dal Comune o dalla Tim l’ha mai fatta?