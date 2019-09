Il 23 settembre prossimo alle 15.30, al centro sociale ‘Il Melograno’ di via Marsaglia a Sanremo, si svolgeranno le finali della gara di Burraco.

Dalle eliminatorie svolte nelle settimane scorse sono state selezionate 15 coppie, 5 per Distretto. Per completare il quadro dei concorrenti (16), si procederà al sorteggio della sedicesima coppia, fra le prime tre escluse (una per distretto), che si svolgerà lunedì prossimo alle 15, al centro sociale ‘Il Melograno’.