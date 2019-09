Imperia: trekking, sabato, Ponente Experience propone un'escursione ad Anello da Clavi a Civezza

Sabato 14 settembre Luca Patelli, guida ambientale ed escursionistica di Ponente Experience, organizza un’escursione nel primissimo entroterra di Imperia e della Valle del San Lorenzo, ricca di storia e magnifici panorami.



"Partendo da Clavi e dal suo ponte romanico percorreremo l'antica via dei pellegrini per raggiungere Torrazza, prima, dove ci "perderemo" per il suo dedalo di carruggi e ci troveremo al cospetto della sua magnifica torre anti barbaresca, e Civezza, poi, con le sue torri e le tipiche atmosfere dei borghi liguri. La vista del mare sarà pressoché costante e varia alla stesso tempo" - spiegano da Ponente Experience.



Informazioni tecniche e logistiche



Ritrovo: ore 15.30 presso parcheggio sferisterio di Clavi (Imperia)

Partenza dell’escursione: Sferisterio di Clavi

Distanza: 9 Km – Dislivello +/- 350 m – Durata: 4 ore (comprese le soste) – Difficoltà: E – il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato in un equipaggiamento adeguato.



"L’iscrizione è obbligatoria entro le ore 19.00 di venerdì 13 settembre. - ricordano da Ponente Experience - La quota di partecipazione è di 10 euro a persona (bambini e ragazzi gratis fino a 15 anni. E' consigliato questo equipaggiamento: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1,5 litri). Merenda o cena al sacco. Per informazioni ed iscrizioni si potrà prendere contatto con GAE Luca Patelli +39 347 6006939".