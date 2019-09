Bordighera: sabato prossimo al porto turistico la seconda edizione ‘Per amore, per il mare’

Sabato prossimo, al Porto Turistico di Bordighera, si svolgerà la seconda edizione di ‘Per amore, per il mare’. La manifestazione, organizzata dall’Assessorato al Porto del Comune di Bordighera, vedrà volontari e alcune associazioni cittadine impegnarsi nella pulizia del porto, dei fondali e delle acque antistanti.

Le attività inizieranno alle 8 e proseguiranno nel corso della mattinata per poi concludersi con un rinfresco. “La salvaguardia della natura, dell’ambiente e del paesaggio sono obiettivi fondamentali di questa Amministrazione - dichiara Marco Laganà -. Il successo dello scorso anno ci ha inoltre reso consapevoli di quanto questi temi stiano a cuore anche a molti Cittadini, che generosamente hanno speso il loro tempo e la loro energia. Per questi motivi abbiamo fortemente voluto riproporre Per amore, per il mare: insieme possiamo davvero fare la differenza”.

Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una t-shirt, come piccolo ringraziamento per il loro impegno a favore della natura e della città.