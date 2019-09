Ventimiglia: presunto 'inchino' durante la processione della Madonna di Polsi, verifiche dei Carabinieri

Sono in corso accertamenti ma non è stata avviata una indagine vera e propria, in relazione alle accuse lanciate dal blogger Christian Abbondanza sul presunto ‘inchino’ nel corso della processione della Madonna di Polsi a Ventimiglia.

Una porzione del video pubblicato da Christian Abbondanza:

I Carabinieri della città di confine hanno visionato il filmato, ma al momento non esiste nessuna inchiesta in merito. Già ieri era intervenuta l’Amministrazione ventimigliese, sulla presenza del Consigliere Giordanendo alla cerimonia, definendola a titolo personale.