Maltempo in attenuazione nelle prossime ore: gli allarmisti nuovamente 'zittiti' dalle previsioni serie

Sta per terminare la perturbazione che ha investito per tutta la giornata la nostra provincia e che, come previsto dall’Arpal, è stata di modesta entità con precipitazioni non particolarmente intense e con qualche temporale, soprattutto in mare aperto. Anche oggi si è riproposta la differenza tra chi lavora in modo professionale e che, invece, si improvvisa previsore del tempo, ma non ne ha i titoli. Non è stato diramato nessun messaggio di ‘allerta’ e, come si vede dai dati di fine perturbazione, non ce ne era effettivamente bisogno.

Le precipitazioni, nell’arco delle 24 ore (ovvero tra ieri alle 18 e poco fa) sono svariate tra 13 e 26 millimetri, con l’unica punta di Verdeggia, frazione di Triora che ha visto 33,6 millimetri di pioggia. Le altre località seguite dalle centraline Arpal hanno fatto segnare, nell’ordine: Col di Nava 26,6, Pigna 25,2, Bajardo 22,2, Seborga 21,2, Triora 20,6, Poggio Fearza 20, Ceriana 19,4, Pieve di Teco 19,2, Dolceacqua 19, Rocchetta Nervina 18,8, Apricale 18,6, Pontedassio 17,8, Airole 17,4, Borgomaro 17,2, Montalto 15,6, Diano Marina 14,6, Diano Marina 14,4, Castelvittorio e Ventimiglia 14,2, Sanremo 13,8.

Quest’oggi sono state però le temperature a farla da padrone con livelli decisamente inferiori al 10 settembre. E, da questa mattina in alcune zone sono ancora diminuite. La colonnina di mercurio, in tutte le località è scesa sotto i 20 millimetri e la minima spetta nuovamente a Poggio Fearza con 4,3 gradi mentre la massima è stata questa mattina a Sanremo con 20,9, anche se nel pomeriggio è scesa a 19,6. Alle 17 sono stati questi i rilevamenti, che confermano il ‘fresco’ che oggi ha raggiunto la nostra provincia: Poggio Fearza 5,1, Pigna 8,7, Apricale 8,8, Carpasio e Triora 10,5, Col di Nava 10,8, Ceriana 11,7, Triora 12, Pornassio 13,7, Castelvittorio 13,9, Seborga 14,5, Airole 14,6, Ranzo 14,7, Ventimiglia 14,8, Pontedassio 15, Rocchetta Nervina 15,3, Pieve di Teco 15,4, Dolceacqua 15,5, Dolcedo 16,4, Ventimiglia 17,5, Cipressa 18,2, Diano Marina 18,3, Imperia 18,6 e Sanremo 19.6.

Una giornata che anticipa l’autunno, il cui inizio è ovviamente previsto per il 21 settembre, ma che non preclude la possibilità di vedere ancora belle giornate nell’ultimo mese che racchiude ancora un po’ di estate. Per le prossime ore è previsto l’allontanamento della perturbazione ed il cielo tornerà sereno nel corso della notte. Da domani ad almeno lunedì il tempo sarà quindi bello con il calo deciso della forza del vento e l’altrettanto importante innalzamento delle temperature, in alcuni casi anche di 8/10 gradi. Nel weekend quindi tempo perfetto per chi arriverà da fuori per gli ultimi tuffi di stagione e temperature che rimarranno stazionarie e molto gradevoli.