Imperia: presentata la richiesta di proroga da Rivieracqua per il piano concordatario dell'azienda

E’ stata presentata ufficialmente questa mattina, come anticipato ieri dal nostro giornale, una proroga di 30 giorni da Rivieracqua, per la presentazione di nuovi documenti in tribunale per il piano concordatario dell’azienda.

Il presidente Gian Alberto Mangiante ha inviato in tribunale una nuova memoria, allegando i documenti come le delibere di Sanremo e Taggia e l’approvazione del bilancio dello statuto, che per il presidente del consorzio attestano che il piano concordatario va avanti.

“Chiediamo un termine motivato – ha detto ieri Mangiante al nostro giornale - anche dalla ormai imminente nomina di un commissario, come indicato dalla Regione, ci sembra una motivazione valida per cui, nonostante il termine perentorio della scorsa udienza, siamo fiduciosi che verrà accolta la nostra istanza”.

Il presidente di Rivieracqua aveva ieri anche auspicato che il Sindaco di Imperia tenga conto del richiamo fatto dai colleghi di Taggia e Sanremo per concertare un piano di intesa comune: “Imperia ha incidenze con Amat, che ha un percorso collegato a Rivieracqua, per vari rapporti di debiti e crediti, credo che un discorso condiviso sia indispensabile, per evitare di ‘spararsi’ l’uno con l’altro, con il rischio di ammazzare se stesso".

Mangiante prepara le carte di un piano concordatario da 50 milioni che prevede il pagamento del 65% dei debiti nei confronti dei creditori. Ora il giudice Silvano Oronzo dovrà decidere sulla richiesta di proroga.