Doppio incendio nella notte: a Ventimiglia alcune sterpaglie in corso Francia ed uno scooter a Villa Faraldi

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, nel corso della notte in provincia di Imperia. Il primo, suddiviso in due parti, a Ventimiglia in salita Bastioni nella zona di corso Francia, per l’incendio di sterpaglie al muro di contenimento soprastrada.

I pompieri del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti alle 20.30 ed alle 2, per spegnere le fiamme. Questa mattina, invece, alle 6.30, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia a Villa Faraldi, per l’incendio ai danni di uno scooter.