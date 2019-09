Jerry Calà protagonista oggi pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda Ligure 101

In attesa dello show “Una Vita da Libidine” in programma venerdì 13 settembre alle 21.30 in piazza santa Maria ad Andora, Jerry Calà sarà protagonista oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure 101 nel programma condotto da Maurilio Giordana.

Sul palco dell’Endless Summer di Andora, Jerry Calà sarà affiancato dagli amici Franco Oppini, Umberto Smaila e Nini Salerno per una “reunion” de I Gatti di Vicolo Miracoli il gruppo cabarettistico più famoso d’Italia, che ha firmato una delle più fortunate pagine del cinema e del teatro comico italiano.

L’intervista andrà in onda oggi pomeriggio alle 16 e 10 e sarà disponibile anche on line sul sito www.ondaligure.it