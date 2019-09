Figurella Sanremo: la soluzione per rimetterti in forma dopo le vacanze estive

Non ti promettiamo miracoli, ma ti aiutiamo con serietà a raggiungere il tuo risultato ideale. Per farlo dobbiamo prima ascoltare la tua storia, misurare il tuo corpo con il centimetro ed individuare il percorso che più adatto a te.

Figurella Sanremo, il centro dedicato al benessere ed al dimagrimento femminile, propone un primo appuntamento gratuito e uno stile di vita per rimetterti in forma.

L’Analisi della Figura è un colloquio individuale che si svolge in uno spazio privato all’interno del Centro Figurella, dove verrai prima di tutto misurata, ed eventualmente pesata, i chili, infatti, non sono sempre un parametro fondamentale!

Ti verrà anche chiesto se svolgi attività sportiva, cosa mangi, quali sono le tue abitudini. Individueremo insieme i punti critici su cui vorresti lavorare e altre informazioni utili per disegnare la strategia più adeguata alle tue esigenze.