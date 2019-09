Diano Marina: dopo la trasmissione di Magalli ieri l'incontro tra Theresia, Christa ed il vigile Elio (Foto)

Dopo 50 anni di nuovo a Diano Marina per incontrare il vigile Elio. Promessa mantenuta! Erano già state ai 'Fatti vostri' di Magalli a maggio le due turiste tedesche Theresia e Christa, che cercavano dopo 50 anni il vigile urbano di Diano Marina, Elio Vitali, perchè era stato molto gentile e premuroso con loro durante la loro prima vacanza in Italia nel lontano 1969.

E davanti alle telecamere, complice la comandante del corpo Daniela Bozzano che si era interessata per rintracciare Elio che è in pensione da molti anni, avevano promesso che presto sarebbero tornate in città per salutarlo e fare una bella rimpatriata. La promessa è stata mantenuta e ieri sera, in un locale storico della città, la ‘Locanda della rosa’, già noto all'epoca dove si sono finalmente incontrati, insieme alle rispettive famiglie.

Erano presenti per l'occasione alcuni agenti della polizia locale che parlano correttamente il tedesco, la comandante Bozzano, il vice Franco Mistretta ed il sindaco della città, Giacomo Chiappori, che ha voluto consegnare a Theresia e a Christa una pergamena per aver avuto ‘Per 50 anni Diano Marina nel cuore’. Un'altra pergamena è stata consegnata dalla comandante al vigile Elio ‘Per ringraziarlo di questa bella storia di amicizia e turismo’. La serata si è conclusa in allegria e al gruppo si è aggiunto anche il saluto del noto cantante Alberto Fortis.