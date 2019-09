Bajardo: la Giunta approva il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2020-2021, prevista una sola assunzione

Nell’ultima riunione di Giunta di fine agosto l’amministrazione di Bajardo ha approvato il piano delle assunzioni 2019 e il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2020-2021.

Ne emerge che, in sintesi, il Comune di Bajardo per il momento necessita di una sola nuova figura professionale che sarà assunta entro la fine del 2019. In particolare si tratta di una assunzione part-time a tempo indeterminato per 30 ore su 36 categoria B1, unità di servizio prevalente area amministrativa, attingendo dalle mobilità.

Nessuna assunzione prevista nel 2020 e nel 2021, anche se nel documento siglato dalla Giunta si legge che il piano potrà essere soggetto a modifiche a seconda delle esigenze del Comune.