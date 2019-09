Sanremo: parcheggio 'selvaggio' in via Val D'Olivi, scrive all'Urp e chiede un intervento della Municipale (Foto)

“Il 22 luglio scorso ho inviato una nota all'URP di Sanremo, per fare in modo che fosse poi inoltrata agli uffici competenti e riguardante una serie di auto che tutti i giorni (non sempre le stesse), sostano in un tratto di via Val D’Olivi, dove la carreggiata non è particolarmente larga. L'Urp mi ha risposto di avere inoltrato la mia nota al Comando della Polizia Locale per competenza. Sono passati quasi 50 giorni ma la situazione è sempre uguale”.

Lo scrive alla nostra redazione Giuseppina Bruna Pronzato, che ci ha anche spedito il messaggio inviato all’Urp: “La via è a doppio senso di marcia ed è caratterizzata da divieti di sosta su quasi tutto il percorso ma in alcuni punti non viene rispettato con potenziali pericoli di impatto con i veicoli che si incrociano. In modo particolare nel tratto che di fronte al civico n° 245 (dove esiste anche un cartello indicante la fermata del bus di linea che da Sanremo sale a Poggio e di quelli che vanno a Bajardo) dove sostano in permanenza tutto il giorno per il tratto che va sino alla curva a sinistra. Il tratto è fra i più stretti e le vetture in sosta costringono quelle che salgono a spostarsi nella altra corsia,superando la striscia bianca continua. Se poi nell'ultimo tratto prima della curva a sinistra la vettura costretta a spostarsi nella corsia ascendendente anche se sale a velocità moderata (30 o 40 Km/h) ma si trova di fronte vetture o biciclette che scendono, il rischio di un incidente anche grave è il minimo che possa accadere. Si richiede pertanto che gli agenti preposti al rispetto del codice della strada intervengano per far rispettare il divieto di sosta”.