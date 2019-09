Ampliamento della videosorveglianza a Sanremo: 12 nuove postazioni per le telecamere tra Bussana, Poggio, via Martiri, via Pietro Agosti e il centro città

A meno di un mese dalla pubblicazione del bando per la parte 2 (200 mila euro) del primo lotto, il Comune sta lavorando per la definizione della prima parte da quasi 500 mila euro.

In città arriveranno nuove telecamere in HD che andranno a potenziare l’impianto già arricchito lo scorso anno. Saranno sistemate nuovi ‘occhi elettronici’ nelle postazioni già esistenti, ma ne saranno create anche 12 nuove.

Quali le zone interessate? Si va dalle frazioni di Poggio e Bussana, alle zone collinari di Coldirodi passando per alcune vie del centro. Ecco le 12 nuove postazioni di telecamere in HD: Bussana via delle Scuole, corso Trento e Trieste passaggio a livello del Morgana, via Carli secondo tratto lato Levante, corso Matteotti confluenza con via Corradi, rondò Francia centro della rotonda, via Costiglioli angolo via Olivone, via Martiri della Libertà direzione monte Bignone incrocio salita Melandri, Poggio piazza Libertà incrocio con via Val D’Olivi, corso Felice Cavallotti lato mare incrocio con via Franco Norero, strada Monte Ortigara incrocio con S.P. 61, strada Sen. Esrensto Marsaglia località ‘Samantha’.

Ricordiamo che le telecamere in HD del nuovo sistema di videosorveglianza sono collegate con gli uffici della Polizia Municipale (sempre visionate da un operatore) e le immagini sono a disposizione di tutte le forze dell’ordine.