Sanremo: incontro tra l'Amministrazione ed il Civ della Pigna, temi principali il potenziamento turistico e commerciale

Incontro dell’Amministrazione comunale di Sanremo, questo pomeriggio con il Centro Integrato di Via della Pigna, il centro storico di Sanremo. L’associazione aveva chiesto da tempo un incontro con la Giunta matuziana che, invece di accogliere gli esercenti in Comune, ha preferito vederli direttamente sul posto, nella caratteristica ‘Scarpeta’.

All’incontro, oltre al Sindaco Alberto Biancheri, c’erano gli Assessori Donzella, Menozzi, Ormea ed Artusi. E’ stato fatto il punto su alcune tematiche, in particolare sul flusso costante e di qualità nel centro storico, al termine di una estate ricca di eventi. I commercianti hanno soprattutto chiesto un potenziamento dell’informazione turistica sulla Pigna, in particolare una pannellistica dedicata sui possibili percorsi che, dal centro portano i villeggianti dal centro ai giardini Regina Elena.

L’Amministrazione ha confermato la volontà di allestire l’intervento e di voler collaborare con i commercianti per progettarlo al meglio mentre a palazzo Bellevue verranno cercate le risorse per farlo. Altro tema molto importante sul tavolo quello del rilancio commerciale della Pigna, un punto importante già nel programma elettorale di Biancheri a maggio. Già sul finire della scorsa Amministrazione, la Giunta aveva fatto alcuni passi burocratici specifici ed ora sarà il Consiglio comunale che metterà mano sul regolamento del centro storico, per poi far partire un piano di incentivazione commerciale per la Pigna. Il tutto tenendo anche presente che il Comune è proprietario di diversi locali all’interno.

Al termine dell’incontro si è anche parlato della riqualificazione dei giardini Regina Elena, uno dei siti maggiormente attrattivi di Sanremo. Un intervento che è già in programma per l’attuale Amministrazione, che ha confermato ai commercianti che sta lavorando ad un progetto di restyling totale, tra verde, piazza e fontana. Un lavoro importante che avrà bisogno di un po’ di tempo ma che il Sindaco ha confermato di voler portare avanti.