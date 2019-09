Il gruppo ligure di FdI a Roma: Iacobucci, Berrino e Sartori “Per la manifestazione contro il governo delle poltrone”

C'era anche una nutrita rappresentanza di Fratelli d'Italia di tutte e quattro le province della Liguria alla manifestazione di questa mattina a Roma in Piazza Montecitorio per protestare contro il neonato governo formato dall'improbabile alleanza Movimento Cinque Stelle-Partito Democratico.

A guidare la folta delegazione il coordinatore regionale del partito Massimiliano Iacobucci: "In Liguria Partito Democratico e Movimento 5 Stelle stanno pensando ad un'alleanza? Troveranno un centrodestra unito e compatto, come quello che oggi è stato in piazza per dimostrare il proprio dissenso dal governo giallorosso".

"Una protesta doverosa contro un governo giustamente denominato 'delle poltrone' costruito a discapito della volontà degli italiani - ha dichiarato l'assessore regionale Gianni Berrino - le migliaia di persone che erano presenti oggi hanno confermato che bisogna andare prima possibile alle elezioni. Questo governo non ci rappresenta e ci auguriamo che abbia vita brevissima".

"La nostra presenza a Roma era obbligatoria - ha detto il consigliere regionale Augusto Sartori - Fratelli d'Italia è dalla parte degli italiani e lo dimostriamo con l'impegno costante, anche nella partecipazione agli eventi di piazza. Preferiamo stare tra la gente anziché nei palazzi a spartirci poltrone".