A Sanremo il gazebo di Fratelli d'Italia in concomitanza con la manifestazione di Roma (Foto)

Il gazebo di FdI in via Escoffier

Fratelli d'Italia Sanremo aderisce alla manifestazione romana del partito per protestare contro il neonato Governo Conte-bis. I militanti matuziani hanno allestito questa mattina un gazebo all'incrocio tra via Matteotti e via Escoffier e lì staranno fino alle 19 raccogliendo le adesioni dei simpatizzanti e distribuendo materiale del partito.

L'iniziativa di FdI Sanremo sarà ripetuta sabato, sempre dalle 10 alle 19, sempre all'incrocio tra via Matteotti e via Escoffier. In quel caso il partito raccoglierà le firme dei simpatizzanti.