Felici e Veloci: le nuove (video)ricette di Fata Zucchina. Oggi prepariamo caramelle di peperone e carne cruda

La carne cruda è una chicca della gastronomia piemontese che tutto il mondo ci invidia. Ma per godere al massimo del suo irresistibile gusto, è bene sceglierla con attenzione! Eccola interpretata da Fata Zucchina in una versione sfiziosa e veloce in abbinamento a un altro grande protagonista dell’agricoltura made in Piemonte: il peperone di Carmagnol

LA VIDEORICETTA DEL GIORNO

Peperone e carne cruda si uniscono felicemente in questa ricetta super versatile e adatta a tutti grazie alla sua leggerezza e all’utilizzo di ingredienti semplici in chiave “baby-friendly”. Le CARAMELLE DI PEPERONE E CARNE CRUDA sono perfette per regalarsi in poche mosse un piacevolissimo e leggerissimo momento gourmet, ideale per tutte le età!





Tempo di preparazione:

10 minuti

Ingredienti per 4 persone

50 g di peperoni rossi

120 g di carne di vitello tritata

4 capperi dissalati

2 cucchiai di succo di limone (fresco)

1 cucchiaio di olio evo

Sale, pepe qb

Per decorare:

Germogli misti qb

Crema di aceto balsamico qb

PREPARAZIONE

Preparate una vinaigrette con l’olio evo, il succo di limone, sale e pepe.

Condite la carne tritata aggiungendo anche i capperi tritati

Tagliate i peperoni per formare delle caramellne

Componete il piatto decorando con i germogli e la crema di aceto balsamico

IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA

Attenzione alla carne cruda: deve essere fresca e lasciata a temperatura ambiente il meno possibile per la sicurezza microbiologica. Il succo di limone e il peperone crudo, con la loro vitamina C, ci aiutano ad assorbire al meglio il ferro della carne di questo antipasto mini e saporito. Poche calorie, ma tanto gusto!