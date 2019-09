Ventimiglia: giovedì pomeriggio al Museo Civico 'G.Rossi', un evento di 'Noi4You' dedicato al miele

Evento divertente, ma anche culturale, profumato e gustoso, giovedì prossimo con l’associazione ‘Noi4You’, giovedì prossimo alle 17.30 al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’.

Le volontarie dell’associazione hanno pensato all'importanza delle api nella nostra vita e alla simbologia del loro nettare. Si parla infatti di miele e di api. Il miele è il simbolo della ricompensa paradisiaca per gli eletti; anticamente era nutrimento degli dei dell'Olimpo. Era inoltre ingrediente essenziale alla preparazione dell'idromele bevanda divina per eccellenza. L'ape ci ricorda di estrarre il miele dalla vita e renderla terreno fertile per realizzare i nostri sogni.

Ecco che, durante la degustazione, lo Sportello Noi4you invita a domandarci se davvero stiamo facendo di tutto per realizzare i nostri sogni. Trascorrendo insieme un'allegra serata, tutte le volontarie si augurano sia una spinta motivatrice alla nostra realizzazione. Prima della degustazione, ci saranno gli interventi di Daniela Gandolfi ed Emiliana Martini del vaso per il miele dell’età romana che fa parte della collezione del Museo e proveniente dalle necropoli intemelie, cui seguirà l'intervento di Fabrizio Zagni apicoltore referente di ApiLiguria, sull'emergenza api.