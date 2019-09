Una delle nuove canzoni di Mika è uno 'spot' straordinario per Sanremo: l'artista libanese stregato dalla città dei fiori

“Sunset in Sanremo” e “Dancing in Sanremo”: sono solo due dei riferimenti di una delle nuove canzoni di Mika, il cantautore di origine libanese e naturalizzato britannico che, probabilmente è rimasto favorevolmente impressionato dalla città dei fiori, dove è stato ospite nel 2017, in occasione del Festival della canzone.

E la canzone si intitola proprio ‘Sanremo’ e sarà inserita all’interno dell’album ‘My name is Michael Holbrook’ che tra l’altro è proprio il suo vero nome e che uscirà ad ottobre. Il brano di Mika è uno straordinario ‘spot’ per la città dei fiori e lo si evince dalle parole: “Se potessi saprei dove essere… in una piccola città in Italia. Chiudi gli occhi e vieni via con me. Seduti in riva al mare di fronte al sole”. E poi il chiarissimo riferimento “E’ il posto con i fiori gialli… tramonto a Sanremo… ballare a Sanremo”.

“La canzone #Sanremo, inserita nel nuovo album di Mika, è un omaggio tanto bello quanto inaspettato”. Lo ha detto in merito il Sindaco Alberto Biancheri che prosegue: “Non solo una dichiarazione d'amore per il nostro territorio e le sue eccellenze, ma anche una promozione internazionale della destinazione, viste la fama e la caratura dell'artista. Spero ci sia presto l'occasione di averlo ospite in città e ringraziarlo come un vero amico di Sanremo”.

Insomma una canzone dedicata alla città dei fiori, da uno degli showman più apprezzati a livello planetario. Mika è stato al Festival di Sanremo dove ha proposto un omaggio a George Michael e, proprio nel 2017 era indicato come uno dei ‘papabili’ presentatori, sull’onda del successo di ‘X-Factor’. Poi non se ne è fatto più nulla ma ora c’è questa canzone. E chissà che, proprio a febbraio 2020 Mika non possa tornare “Al tramonto di Sanremo e ballando a Sanremo”… ospite al Festival?