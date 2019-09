Sanremo: il 23 settembre al 'Floriseum - Museo del Fiore' la 40a edizione degli ‘Incontri Fitoiatrici’

Il 23 settembre prossimo, al 'Floriseum - Museo del Fiore’ di Villa Ormond, si svolgerà la 40a edizione degli ‘Incontri Fitoiatrici’ organizzati dal Centro di Competenza ‘Agroinnova’ dell’Università di Torino in collaborazione con l’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo con tema ‘Aggiornamenti e approfondimenti fitosanitari in floricoltura’.

L’incontro è rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del settore ortofloricolo finalizzato a fornire aggiornamenti sull’evoluzione delle avversità delle piante ornamentali nonché soluzioni di gestione fitosanitaria in un’ottica di difesa integrata.

La Regione Liguria riconosce ai partecipanti all’incontro n° 3 crediti formativi a valere per l’area formativa ‘Difesa integrata e agricoltura biologica’ utili al rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari.