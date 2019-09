Sanremo: grande successo ieri pomeriggio ai bagni 'La Terrazza' per la festa di fine estate con l'Enpa (Foto)

Si è svolta ieri, ai bagni ‘La terrazza’, unica spiaggia sanremese accessibile ai ‘4zampe’, la ‘Festa di fine estate’, grazie alla concessione dei gestori dello stabilimento. Andrea e Gabriella.

Dopo una mattinata dedicata principalmente ai più piccoli, con lo scambio delle figurine dell'album degli ‘Amici Cucciolotti’, il pomeriggio si è aperto con la divulgazione di informazioni inerenti il benessere e la nutrizione degli amici a 4zampe, grazie alla consulente Chiara Perrone, la truccabimbi Valentina e le sue coloratissime creazioni e, infine, il pezzo forte della giornata: la sfilata degli ospiti del rifugio Enpa di strada San Pietro ed i loro affezionati volontari, con i tantissimi cagnolini intervenuti con i loro proprietari.

In palio c’era la coccarda di Mister e Miss Estate 2019 per gli ospiti Enpa, il podio più ambito da tutti i cagnolini di Sanremo e dintorni. Ardua l'impresa della Giuria, formata dal Presidente Marco Gasparini, con Gabriella e Ines di ‘Erbaluna’. Tra tutti i concorrenti la vittoria è andata da Rex Lupone e da Charlotte (Enpa), seguito da Keope (Oro), Aragorn (Argento) e Laika (Bronzo). Come da tradizione, ormai, anche questa edizione si è svolta all'insegna dell'allegria e complicità tra 4zampe e umani. Il tutto condito dalla coinvolgente simpatia del presentatore Cristian Magistri e dal gustoso rinfresco, offerto dai gestori della ‘Terrazza’.

“L'affettuosa partecipazione della cittadinanza – sottolineano gli organizzatori è per noi gratificante e stimolante e ci accompagna nel perdurare della nostra missione. Ciliegina sulla torta di una giornata già perfetta: coloro che si sono fermati al banchetto Enpa hanno contribuito con le loro donazioni, alla raccolta fondi destinata all'acquisto di un gabbione da montare nel furgone degli ‘Amici Cucciolotti’ per l'ottenimento da parte dell'Asl dell'autorizzazione al trasporto animali. La generosità dei partecipanti è stata tale da permetterci il raggiungimento di questo obiettivo importante per l'attività Enpa sul territorio”.