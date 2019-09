Si svolge domenica prossima l’escursione al ‘Lago Verde’ di Valmasque nel parco nazionale del Mercantour, con la Guida ambientale Antonella Piccone, di Ponente Experience.

La Valmasca, ricca di laghi è sovrastata da imponenti cime ove è possibile incontrare, in un ambiente severo, fauna tipicamente alpina quali camosci, marmotte. Per informazioni ed iscrizioni si può chiamare Antonella Piccone, al 3911042608 o via mail ad antonellapicconetrek@gmail.com.