Bruno Gambarotta e Claudio Porchia presentano il libro 'Sanremo Story' il 3 ottobre alla rassegna 'LuccAutori'

Bruno Gambarotta e Claudio Porchia saranno protagonisti giovedì 3 ottobre alle 18.30 a Palazzo Bernardini di Lucca, per la rassegna ‘LuccAutori’, organizzata dal Rotary Club in collaborazione con il premio letterario Casinò di Sanremo ‘Antonio Semeria’. Insieme presenteranno il libro ‘Sanremo Story. Gli anni in bianco e nero del Festival della Canzone Italiana al Casinò’ (Edizioni Zem).

Prosegue il tour di Bruno Gambarotta e Claudio Porchia dedicato al Festival di Sanremo ed in particolare al suo 70° anniversario cui è dedicato il libro scritto dal giornalista Claudio Porchia con le foto dell’Archivio Moreschi e le vignette di Tiziano Riverso, di cui Bruno Gambarotta è autore della prefazione. Una divertente e curiosa storia dei primi 25 anni del Festival della Canzone Italiana, ospitati dal casinò di Sanremo dal 1951 al 1976.

Un’interessante occasione per ricordare un evento che ha segnato non solo la storia della canzone ma anche quella del costume del nostro Paese. Episodi e racconti inediti racchiusi in un volume di cento pagine, che si apre con una seducente e divertente prefazione di Bruno Gambarotta, che racconta con ironia gli anni vissuti sul palco dietro la telecamera. L’opera è impreziosita dalle interviste a Dario Fo sul ControFestival del 1969, che illumina l’atmosfera di quegli anni, e al fotografo Alfredo Moreschi, che svela i segreti dietro le quinte. Non mancano le spruzzate di humor del cartoonist Tiziano Riverso, autore di 20 disegni. Un libro per tutti, vicini e lontani, giovani e meno, che aiuta a capire la nascita di un rito, che si ripete ogni anno per una settimana.

L’appuntamento è fissato nell’ambito della rassegna LuccAutori organizzata dal Rotary Club in collaborazione con il premio letterario Casinò di Sanremo ‘Antonio Semeria’. Intervengono Domenico Fortunato, presidente del Rotary Club Lucca e Demetrio Brandi, presidente di ‘LuccAutori’.