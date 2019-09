Bordighera: si chiude con un grande successo di partecipazione e critica la 3a edizione di 'BEERinBO'

Grandissimo successo di pubblico per la terza edizione di BEERinBO', Manifestazione firmata Confcommercio e città di Bordighera. Il pubblico ha scelto la splendida cornice dei Giardini Löwe per degustare l'ottima qualità del cibo proposta dai ristoranti e l'attenta selezione di 50 tipologie di birra di qualità proposte dai Birrifici Artigianali e dai BEERfirm provenienti da Liguria, Piemonte e Sardegna.

"I ringraziamenti vanno alla città di Bordighera - evidenzia la Confcommercio - ed alle maestranze comunali, al Comando di Polizia Municipale, al Comando della Compagnia Carabinieri Bordighera, alla protezione civile e alla Croce Rossa che hanno permesso che si svolgesse in totale sicurezza la due giorni enogastronomica, ai ragazzi Roberto, Luca, Alpha e Andrea che si sono prodigati per gli allestimenti tecnici elettrici logistici, a Emilio e a Mattia per le bobine, a Diego Lupano per il coordinamento della grafica e della comunicazione, agli sponsor: Banca di Caraglio, Domus Immobiliare di Bordighera all’azienda AcquaPro di Camporosso, alla Farmacia Internazionale e al Dott. Eugenio Tacchino di Bordighera e alla concessionaria automobilistica Grandi Auto di Alessandria e Sanremo".

"Importanti anche gli 'attori' della manifestazione - prosegue l'associazione di categoria - dai ristoranti ai birrifici e a tutti coloro che hanno collaborato al grande successo di questa terza edizione di "BEERinBO' Festival di Birra & Cucina - Bordighera" in particolare a: My Personal Beer Corner, Vama Service, Munters, Big Mat - Rossi Srl, Liber theatrum e Il Ponte oltre agli ospiti: Ivano Astesana, Alessandro Oddone, Diego Cajelli, Paolo Mottura, Frederic Volante, Luca Erbetta, Diego Marangon, Lelio Bottero e Andrea Bertola".