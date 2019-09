Bellissimi ed Aurigo insieme ieri per il lancio di una mongolfiera per la natività di Maria Vergine (Foto)

Una delegazione dell’associazione ‘Amici di Bellissimi’, frazione della val Prino noto come ‘u paise di balui’, è andata in ‘trasferta’ ad Aurigo per curare il lancio di una mongolfiera appositamente dedicata alla festività della natività di Maria Vergine.

La delegazione era composta da Renzo Orengo, storico costruttore, affiancato da Iose Allegro e Francesco e Paolo Bracco, che ormai da anni supportano Renzo nella costruzione e nel lancio delle sgargianti mongolfiere. Della spedizione, oltre a Teresa Orengo in veste di accompagnatrice, faceva parte Natalìn Trincheri, appassionato storico locale che al mondo delle mongolfiere ha dedicato, insieme con alla moglie Pierangela Fierro, un testo nel quale c’è un preciso riferimento anche ad Aurigo che in passato, come quasi tutti i paesi dell’entroterra imperiese, ha visto prosperare l’antica arte delle mongolfiere che ormai mancavano da più di 50 anni.

Nonostante il forte vento e l’imminente arrivo del temporale, il lancio è perfettamente riuscito e la mongolfiera si è alzata da piazza Castello tra gli applausi di un numeroso pubblico.