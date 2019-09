Papillover, la grande tradizione sartoriale partenopea negli accessori per l’abbigliamento

L’eleganza nella moda richiede tempo, materiali ricercati e una specializzazione che rivela competenze settoriali. È grazie a una produzione completamente Made in Italy, che prende forma nel laboratorio sartoriale di Napoli, che Papillover è riuscita a ritagliarsi uno spazio tra i protagonisti che lavorano nella produzione artigianale di papillon e altri accessori per l’abbigliamento.

L’azienda partenopea, la cui sede si trova a Napoli, propone articoli frutto di un’opera di taglio e cucito che avviene singolarmente per ogni pezzo. Manuela e Sara, le due fondatrici e autrici delle raffinate creazioni, hanno puntato su procedimenti sartoriali che consentono la personalizzazione di qualunque dettaglio.

La decisione di creare prodotti realizzati esclusivamente a mano è stata assunta nella convinzione che l’artigianalità costituisca una componente insostituibile per prodotti dall’elevato profilo qualitativo.

Grazie al suo sviluppo sul mercato, Papillover ha colto l’opportunità di stabilire un rapporto di collaborazione con Berto Industria Tessile, storica industria tessile italiana specializzata nel denim, dalla quale ha avuto origine il progetto BERTO4PAPILLOVER. La partnership riflette la passione per la qualità e il made in Italy che le due realtà imprenditoriali hanno in comune.

L’offerta di Papillover è composta da papillon uomo, bambino e donna, ma anche spille da giacca, mantelle, poncho, turbanti, cravatte, pochette da taschino. Contattando Papillover il cliente può richiedere la realizzazione del proprio papillon o accessorio personalizzato.

I materiali usati per i papillon sono jeans, cotone, seta, maglia. E ogni articolo è confezionato in una elegante scatola regalo ed è chiuso con un sigillo di qualità e garanzia. A questo punto è ineludibile la domanda: dove acquistare i prodotti Papillover?

Le creazioni dell’azienda partenopea sono presenti nelle boutique ed atelier di moda più in voga in Italia. Ma l’acquisto può verificarsi anche nello spazio di pochi istanti e senza raggiungere store fisici. Utilizzando il sito ufficiale dell’azienda, papillover.com, è possibile comperare i diversi articoli che compongono l’offerta sfruttando procedure semplici e sicure.

La spedizione è gratuita per ordini di oltre 20 euro, la consegna avviene entro 48 ore e i pagamenti sono senza rischi: il cliente può utilizzare PayPal e bonifico bancario. Pochi click per diventare possessori di un papillon artigianale, 100% Made in Italy, personalizzabile e realizzato ricorrendo a un procedimento sartoriale.