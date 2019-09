Arma di Taggia: a settembre riprendono i corsi alla Scuola di Formazione “Estetica è”

La Scuola di Formazione “Estetica è” di Arma di Taggia, rappresenta il punto di riferimento per la formazione professionale nell'ambito dell'estetica nella provincia di Imperia e non solo.

Tra pochi giorni inizieranno i nuovi corsi di estetista che saranno suddivisi in:

Corso di formazione accademica per ESTETISTA, qualifica “dipendente”

Corso di specializzazione e qualificazione ESTETISTA

Corso di formazione accademica per acconciatori “dipendente”

Corso di specializzazione e qualificazione acconciatori

Il percorso di studi proposto dalla Scuola di Formazione “Estetica è” assicura un concreto inserimento nel mondo del lavoro. Tutti i corsi sono legalmente riconosciuti e consentono di acquisire competenze e qualifiche richieste dal settore. I corsi sono volti a formare la figura professionale di estetista e acconciatori in grado di operare in autonomia in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio. Inoltre, la formazione professionale può essere una risorsa decisiva anche per migliorare la propria posizione professionale.

E’ possibile prenotare inoltre, anche corsi privati di massaggio connettivale, trucco avanzato, ricostruzione unghie, taglio e molto altro ancora.

I corsi si terranno nella sede di via Oro, 8 ad Arma di Taggia ubicata vicino alla vecchia stazione dei treni e facilmente raggiungibile.



Per informazioni è possibile visionare il sito, la pagina facebook o telefonare a 366/2620640