Sanremo: rifiuti abbandonati giornalmente dagli incivili nella zona di piazza San Bernardo (Foto)

“Tutti i giorni incivili abbandonano ogni tipo di spazzatura sia a fianco ai cassonetti per il deposito del vetro sia dall'altra parte della piazza dove è collocata l'isola ecologica informatizzata che permette di gettare la spazzatura differenziata ad ogni ora del giorno e della notte”.

Interviene in questo modo una nostra lettrice, P.C., che proegue: “Mi chiedo: ma per prendere questi cittadini che sicuramente la tassa sulla spazzatura manco la pagano ci sarà un modo? Non mi interessa se sono turisti o affittuari in nero mi interessa che il Comune facendo un semplice lavoro di incrocio tra utenze e abitanti della zona scopra chi continua a non pagare la tassa sulla spazzatura e li multi pesantemente. Grazie”.