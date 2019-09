Sanremo: buona la prima per la 'Festa della città' per i teenagers, Sindoni "Il prossimo anno la facciamo ad agosto"

“Sono rimasto soddisfatto nonostante sia stato un vero e proprio esperimento, che andava a colpire un target di giovanissimi davvero particolare. Ho avvertito una buona positività ed è una cosa da tenere in considerazione per quel target, visto che parliamo di ‘Sanremo città della musica’ a 360 gradi. Quest’anno abbiamo pensato agli under 30 e ieri siamo andati ancora sotto, tra gli 8 ed i 14 anni”.

Sono le parole dell’Assessore al Turismo e vice Sindaco di Sanremo, Alessandro Sindoni, che ieri ha seguito di persona tutta la serata organizza per i teenagers in Pian di Nave, nell’ambito della ‘Festa della città. “Non nascondo che ero un pochino timoroso – prosegue Sindoni - perché il target era molto legato all’accompagnamento delle famiglie ma è andata bene. Magari, il prossimo anno la ‘Festa della città’ la farei almeno una settimana prima, per consentire ai turisti di partecipare, visto che ieri abbiamo avuto in particolare residenti di Sanremo o città limitrofe”.

In molti, tra chi girava per la città, hanno evidenziato il fatto che forse il target era davvero troppo basso a livello di età ed ha suggerito magari per il prossimo anno una doppia location: “Nell’estate che sta per finire abbiamo cercato di colpire gli under 30 ed andremo ad implementare questa scelta il prossimo anno con ulteriori appuntamenti. Sicuramente per la ‘Festa della città’ e per il Capodanno serve un nome più altisonante e, proprio per il concerto del 31 dicembre stiamo lavorando a quello con un target più alto, tra i 40 ed i 60 anni. Quest’anno abbiamo voluto regalare un evento per i giovanissimi, ma per il prossimo stiamo già pensando ad anticipare la data e magari con un’altra location per un target diverso”.

Sanremo è ‘Città della Musica’ e forse avrebbe bisogno di più eventi dedicati: “Ci stiamo pensando – risponde Sindoni – e sicuramente la prossima estate li avremo, senza dimenticare che stiamo lavorando a far ‘vivere’ il Festival del prossimo febbraio in ‘musica’, nelle vie e nelle piazze della città. Per l’estate 2020 stiamo pensando ad un palco fisso in Pian di Nave, in modo da allargare il numero degli spettacoli musicali”.

Spesso si chiede all’Amministrazione comunale una maggiore programmazione delle manifestazioni: “Da domani cominceremo a stilarlo per le manifestazioni natalizie, che saranno anche una sorta di ‘Aspettando il Festival’. Per la prima volta, con qualche stanziamento comunale e, soprattutto con la tassa di soggiorno, possiamo programmare con gli operatori del settore, creando una serie di appuntamenti che verranno promozionati sia in regione che fuori, ma anche in città nel nuovo sito dell’ex edicola di fronte al Centrale”.

A breve, tra l’altro, verrà proposto un tavolo tra Comune, Club Tenco, Ariston, Casinò, Sinfonica e Villa Nobel, per cercare di uniformare ed organizzare tutti gli eventi fin dalle natalizie: “Dopo le natalizie – termina Sindoni - inizieremo da subito a programmare il calendario manifestazioni estive”. E poi c’è anche un input che arriva all’Assessore, ovvero quello di chiedere alla Rai una clausola per il vincitore dei ‘Giovani’ al Festival. Quella di dover fare un concerto l’estate successiva, magari con un cachet calmierato, proprio per la vittoria a Sanremo: “Una buona idea – ha detto Sindoni – e vedremo se si potrà realizzare”.