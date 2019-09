Bordighera: concerto conclusivo del 1° Concorso Internazionale per Direttori d'Orchestra 'Italian Conducting Competition' (Foto e Video)

Buon successo di pubblico, ieri pomeriggio al Palazzo del Parco di Bordighera, per il concerto dei tre finalisti del Primo Concorso Internazionale per Direttori d'Orchestra 'Italian Conducting Competition' organizzato da Iberclassica Artist Agency in collaborazione con il comune di Bordighera e l'Orchestra Sinfonica della città delle palme.





La direzione artistica del concorso è stata curata dal M° Fabio Merlini, general director di Iberclassica e concert manager de 'I Solisti Veneti'.



Foto e video a cura di Eugenio Conte