Rocchetta Nervina: 61enne di Sanremo finisce in un dirupo sulla strada verso i 'laghetti', mobilitazione di soccorsi in atto

Mobilitazione di soccorsi a Rocchetta Nervina per un uomo di 61 anni di Sanremo che, sulla strada che dal paese porta a Rocchetta Nervina, è caduto ed è finito in un dirupo.

Sul posto si stanno recando i Vigili del Fuoco di Ventimiglia insieme ai colleghi del Saf, una squadra del Soccorso Alpino, il personale medico del 118 ed un'ambulanza della Croce Rossa di Bordighera. Secondo i primi riscontri sembra che l’uomo, nonostante un volo di diversi metri, sia fortunatamente ancora vivo e stia chiedendo aiuto.

Non è da escludere che possa anche essere richiesto l’intervento dell’elicottero ma, prima, sarà necessario riuscire a raggiungerlo ed a riportarlo in strada.

AGGIORNAMENTO DELLE 19: l'uomo è stato raggiunto dai soccorritori e sta per essere preso in consegna dai sanitari. L'elicottero non è potuto arrivare sul posto a causa del cattivo tempo nel savonese.