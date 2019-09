Rocchetta Nervina: fa un volo di circa 10 metri sulla strada di ritorno dai 'Laghetti', 61enne di Sanremo se la cava (Foto)

Per come si sono svolti gli eventi è andata bene ad un 61enne di Sanremo, Renato C., che oggi pomeriggio poco prima delle 18 (l'anticipazione cliccando QUI) è scivolato in un dirupo sulla strada tra Rocchetta Nervina e la nota zona dei ‘Laghetti’.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, con l’uomo che ha perso l’equilibrio ed ha fatto un volo di circa 10/12 metri. Fortunatamente il 61enne non ha perso conoscenza ed ha gridato chiamando aiuto. Si è subito mossa la macchina dei soccorsi con i Vigili del Fuoco di Ventimiglia ed i pompieri del Saf, oltre agli uomini del Soccorso Alpino ed il personale medico del 118 ed un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera.

Gli uomini intervenuti lo hanno recuperato e riportato sulla strada per poi farlo prendere in consegna dai medici e dall’ambulanza. Da un primo riscontro era soprattutto dolorante alla schiena e cosciente. Sembra in discrete condizioni. Ora verrà curato all’ospedale di Sanremo.