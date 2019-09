Sanremo: partiti in 104 sono rimasti in 13, falcidiata la graduatoria per l’assunzione di 8 nuovi agenti della Polizia Municipale

Erano partiti in 104 e sono rimasti in 13. È stata letteralmente falcidiata la graduatoria per l’assunzione di 8 nuovi agenti della Polizia Municipale, assunzioni volute dall’amministrazione Biancheri per potenziare il corpo a disposizione del comandante Claudio Frattarola nel nome della sicurezza reale e percepita.

Alla prima ‘chiamata’ si sono presentati in 104 ma solo 67 hanno superato la prima prova fisica per l’ammissione alle successive due. Una vera bocciatura di massa che forse mette in mostra tutte le carenze di chi prova a candidarsi per un posto ambito ma non ne ha le potenzialità.

In percentuale la vera mazzata per la graduatoria è arrivata con la prova scritta: sui 67 rimasti ne sono stati considerati idonei solo 13. E sono proprio loro che lunedì alle 11 nella Sala Specchi di Palazzo Bellevue si giocheranno gli 8 posti messi a disposizione dal comando di Polizia Municipale.

Ecco i 13 ammessi alla prova orale: Andrea Antonellini, Salvatore Arnone, Marco Guido Campili, Antonio Cannoletta, Fabrizio Cavalli, Luigi Di Girolamo, Federica Giorlando, Martina Giuntini, Massimo Morzenti, Manuela Nasso, Simone Nistri, Patrizia Olivieri, Walter Rivera, Brunella Sorrentini, Andrea Vernile.

Dato l’andamento delle prove precedenti, però, in Comune c’è una certa preoccupazione. Dei 13 rimasti ce ne saranno almeno 8 in grado di superare la prova orale? Il timore è, infatti, che dalla rosa dei 13 non escano gli 8 agenti con i quali il Comune voleva potenziare la squadra della Polizia Municipale. Una prima risposta arriverà lunedì dopo la prova orale.