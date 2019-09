Pompeiana: nel prossimo fine settimana, esercitazione di Protezione Civile Unità a cura delle Cinofile Riviera dei Fiori

Dopo il successo ottenuto nel maggio 2018, le Unità Cinofile Riviera dei Fiori - nucleo provinciale d'Imperia odv-ets, in collaborazione con la Protezione Civile Riviera dei Fiori ed il patrocinio del Comune di Pompeiana, organizzano sabato 14 e domenica 15 settembre 2019 un'esercitazione di Protezione Civile.



Spiegano gli organizzatori: "Saranno coinvolte le unità cinofile del CISOM, il Gruppo Cinofili da Soccorso Akela, le Unità Cinofile da Soccorso Argo 91 e la sezione cinofila dell'A.N.P.A.N.A. di Torino. Oltre a questi gruppi saranno presenti la squadra comunale di Protezione Civile di Imperia, la Croce Azzurra di Vallecrosia e la squadra di Protezione Civile di Bordighera.



La manifestazione vedrà coinvolte circa 20 unità cinofile specializzate nella ricerca in superficie, in mantrailing ed in macerie. Quest'ultima darà la possibilità ad ogni singolo cittadino di vedere con i propri occhi l'enorme capacità in fase di soccorso che hanno gli amici a 4 zampe. Nel tardo pomeriggio del sabato, prima della dimostrazione in notturna su macerie, nella meravigliosa cornice di Piazza Dante di Pompeiana, avranno luogo due conferenze: la prima redatta dal Dott. Solarino (primo ricercatore INGV); la seconda dalla Dott.ssa Carrera (medico veterinario). La domenica, in collaborazione con i volontari della Parrocchia Nostra Assunta di Pompeiana, verrà organizzato un pranzo aperto a tutti i volontari e ai cittadini. Una parte delle offerte ottenute saranno destinate all'acquisto di un organo musicale per la Parrocchia. Il Presidente delle Unità Cinofile Riviera dei Fiori, Andrea Bongiovanni, ringrazia anticipatamente le autorità e tutti coloro che parteciperanno sia alla manifestazione che al pranzo della domenica".