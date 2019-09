Con Daniela e Laura Rava il sanremese 'Panino quotidiano' di via Palazzo è sul podio dei ristoranti di Trip Advisor

Sapete qual è il miglior ristorante a Sanremo secondo Trip Advisor? Da diverso tempo il gradino più alto del podio è occupato da “Il Panino Quotidiano”, non un ristorante ma una paninoteca aperta a febbraio 2016 da Daniela e Laura Rava.

Le due commercianti sanremesi hanno convertito la storica profumeria di via Palazzo, in un’attività di ristorazione che, in questi anni, è riuscita a ritagliarsi una fetta di mercato e tanti affezionati clienti. Una tipologia di ristorazione, quella dedicata ai panini, sulla quale hanno puntato molti altri imprenditori locali ottenendo ottimi piazzamenti anche nelle classifiche virtuali di Trip Advisor.