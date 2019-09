Bordighera: in tanti al Palazzo del Parco per il 35° anniversario della Croce Rossa (Foto e Video)

Si è svolta questo pomeriggio, al Palazzo del Parco di Bordighera, la cerimonia per il 35° anniversario della Croce Rossa. In teatro c’erano i volontari, i dirigenti locali e regionali oltre alle massime autorità politiche e militari cittadine e regionali. La Croce Rossa di Bordighera nasce il 14 ottobre del 1983, con un provvedimento del comitato centrale. Vincenzo Palmero venne nominato presidente dall’allora Prefetto.

“L’attività – ha detto il presidente Vincenzo Palmero - è iniziata nell’antica sede di via Roberto con un gruppetto di ragazzi, ma presto risultò insufficiente e, grazie all’allora Sindaco Renata Olivo, ottenemmo il diritto di superficie su una porzione di terreno sull’area ospedaliera, per costruire la nuova sede. Coinvolgemmo tutti i cittadini di Bordighera e raccogliemmo ben 290 milioni di lire, per realizzare il sogno, che si avverò nel 1994”.

Si è poi svolta la benedizione di una nuova ambulanza e di un defibrillatore, con la cerimonia del taglio del nastro. Molto è stato fatto in questi 35 anni da tante persone che sanno operare nell’anonimato, spinte da valori che tocchiamo quotidianamente. E lo spirito della Croce Rossa, sicuramente, non finirà mai.

(Foto e Video di Eugenio Conte)