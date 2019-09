Sanremo: bagnanti si avventurano oltre le boe, una lettrice "Sono incoscienti!"

"Buongiorno Direttore.

Niente sarebbe, se non ci fossero i soliti cretini che nuotano da soli oltre le boe.

Ma possibile, che non capiscano che a chiunque, può prendere un crampo? I crampi ai polpacci sono dolorossimi, e se si è già stanchi, con l'agitazione in un attimo si beve e si va giù.

Ora, ognuno è libero di rischiare la propria vita, ma si dovrebbe avere la coscienza, che facendo così si mette a rischio quella dei giovani bagnini, se mai dovessero cercare di salvare il campione in acqua. Non capirò mai tutta questa arrogante sicurezza che hanno. Ma in certe condizioni proporrei il divieto di allontanamento...