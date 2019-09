Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 8 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 8 SETTEMBRE

SANREMO



9.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato, del Collezionismo e dell’Usato in Piazza Eroi Sanremesi, Piazza San Siro e Piazza Muccioli



11.00-16.00. ‘Festival Feira da Capoeira’: lezioni di Capoeira e Danze Afrobrasiliane dentro lo spazio di Villa Ormond

17.00. ‘Solea, festival della cultura Mediterranea – Il Mare in un bicchiere’: ultimo giorno di tre di reading, spettacoli e percorsi narrativi al Forte di Santa Tecla (per leggere il programma cliccare questo link)

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

IMPERIA



8.00. Passeggiata-pellegrinaggio a piedi e in mountain bike per festeggiare la ricorrenza della festa della Natività in Montegrazie da Villa Guardia a cura dell'Associazione Madonna della Neve al Santuario di Montegrazie. Ritrovo sulla piazzetta V.Veneto di Villa Guardia presso il bar, partecipazione gratuita, info 334 7980872



9.00. Ultima giornata del 61° Festival Internazionale di Scacchi di Imperia a cura del Circolo Scacchistico Imperiese. Area Ex Salso, Calata Anselmi (più info)

10.00. Campionato italiano Dinghy a cura dello Yacht Club Imperia: Specchio acqueo di Borgo marina, fino all’8 settembre

10.00-17.30. Vele D'Epoca di Imperia (ultimo giorno della 21a edizione): cinque giorni di sport, mare, musica, eventi, cucina. A cura di Assonautica Imperia. Calata Anselmi, Borgo Marina (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)



10.30-22.30. Apertura straordinaria per le Vele d’Epoca. M.A.C.I. - Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli, Viale Matteotti 151



20.45. ‘C'è un posto per me?’: evento a cura dell'Associazione Refugees Welcome Italia Onlus – sez. Imperia per promuovere un modello di accoglienza in famiglia per rifugiati e titolari di altra forma di protezione, basato sul coinvolgimento diretto dei cittadini. Centro di Aggregazione ‘Puerto’ in Via Matteotti 31, partecipazione libera (più info)

VENTIMIGLIA



7.30. Escursione al Forte Centrale al Col di Tenda sulla Haute Route du Sel con la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608



9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)



17.00 & 21.00. Festa patronale dedicata alla Natività di Maria Santissima: inaugurazione murales all'ingresso della Bocciofila con musica e dolci offerti a tutti i presenti (h 17) + serata danzante con l'orchestra ‘Coccozzo Band’ (h 21) + Estrazione premi lotteria (h 23). Bocciofila Roverino, ingresso gratuito, info 349 7392095

18.00-19.30. Conferenza di Francesco Albani sul libro ‘Magic Healing’ con i segreti per star bene e vivere veramente felici. SOMS di Grimaldi Superiore

21.00. Per l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Hanbury19cheSpettacolo’, ‘Stelle & Strisce - Le stelle dei fumetti sotto le stelle degli Hanbury’: spettacolo di teatro diffuso messo in scena da Liber theatrum su Testi Claudio Vecchio e Diego Marangon. Giardini Hanbury (più info)

BORDIGHERA



10.00. ‘Festa di fine estate’ a cura di E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali Sezione di Imperia-Sanremo. Spiaggia ‘La Terrazza’ (più info)



17-30. 35° Anniversario di Fondazione della Croce Rossa Italiana di Bordighera + Benedizione della nuova Ambulanza e defibrillatore presso il Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele



18.00. Apertura al pubblico di villa Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani, Via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556



18.00-22.00. Inaugurazione mostra ‘Risvolti’ dell’artista Simona Relich. ViaDritta22, fino al 14 settembre



20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: ultimo giorno dello spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare

OSPEDALETTI



20.00. Festeggiamenti di N.S. delle Porrine in località Porrine

ARMA TAGGIA



20.30. Dimostrazione sportiva di Judo a cura dell’Associazione Judo Club Sakura Arma di Taggia. Piazza Chierotti



21.00. Accademia di Musica di Taggia: concerto dei Docenti e degli Studenti della Masterclass per Archi dei Professori Winfried Rademacher (violino), Isabel Charisius (viola) e Francis Gouton (violoncello). Sala Museo del Convento San Domenico, ingresso libero, fino all’8 settembre

DIANO MARINA

7.00. Mostra Venatoria Mercato 2019 (65a edizione): Mercato provinciale degli animali da caccia, da cortile, compagnia, canarini, esotici. A cura della Federcaccia Sez. Intercomunale. Via Colombo e Largo Cambiaso

16.00. Festa Patronale di San Nicola in frazione Gorleri 2019: Santa Messa + processione con l'intervento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Frazione Diano Gorleri

CERVO

21.00. Accademia Internazionale estiva di Cervo (31a edizione): concerto di violoncello con pianoforte e pianoforte solo a cura dei partecipanti ai corsi (5 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO



8.00-13.00. Run for Apeiron ‘trail’: corsa trail non competitiva e di solidarietà. Partenza dalla Chiesa terremotata (più info)



CERIANA



21.15. ‘U sabu da Madona’: serata in onore della Madonna della Villa dedicata al canto corale con esibizione del coro Mongioje assieme a due corali cerianasche e il coro di Libre (Francia). Piazza Marconi

DOLCEACQUA

15.00. ‘La Chiesetta Campestre di San Bernardo’: visita guidata a tema su prenotazione. Ritrovo presso lo IAT



DIANO CASTELLO



18.00-23.30. ‘Castrum Diani’: Festa Medievale con spettacoli, combattimenti, tenzone tra arcieri, sbandieratori, teatro, musica e falconieri. Apertura stand ore 19.30 (più info)



DIANO SAN PIETRO



19.00. Sagra della polenta e coniglio allietata dall'orchestra I Long Island + gonfiabili per bambini. Area manifestazioni

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MOLINI DI TRIORA



11.30. 60a edizione della ‘Sagra della Lumaca’: attrazioni, giochi e mercatino + degustazione di lumache a partire dalla h 12.30 + pomeriggio danzante con l’Orchestra Cristian e la Luna Nueva. Area manifestazioni (più info)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell'Antiquariato sotto i portici (ogni prima domenica del mese)

9.00-22.30. Expo Valle Arroscia (7a edizione): ultimo di tre giorni all'insegna di territorio, arte e cultura. Luoghi vari (il programma nel dettaglio a questo link)



RANZO



17.00. Per la Festa della Madonna delle Vigne, Messa presieduta da Monsignor Mario Ruffino + processione per le vie del paese con la partecipazione delle Confraternite



REZZO



10.30-21.00. Festa della Madonna Bambina: Santa Messa Solenne al Santuario e processione (h 10.30) + Incontro con lo scrittore G. Decanis e divertimenti per i bambini (h 16, Giardini La Pagoda) + Serata Danzante con l’Orchestra ‘Nunzia Tulipano’ (h 21, Giardini La Pagoda)



SEBORGA

8.30. 15a Passeggiata nei boschi di Seborga organizzata dai Comuni di Seborga e dell'Escarène. Ritrovo in piazza Martiri (più info)



15.30. Il Maestro Paolo Paglia insieme al soprano Daniela Pellegrino e con Daniele Gatto al pianoforte eseguono lo Stabat Mater del Beato Jacopone da Todi e pezzi sacri composti dal Maestro Paolo Paglia. Chiesa di San Martino

FRANCIA

NICE

9.00. Campionato del Mondo Ironman 70.3 uomini. Promenade des Anglais (i dettagli a questo link)





Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate