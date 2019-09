L'Assessore regionale Marco Scajola, sarà domani a Molini di Triora per partecipare alla 60a Festa della Lumaca, ricorrenza tra le più antiche e caratteristiche dell'entroterra ligure.

Successivamente, nel pomeriggio, si recherà a Chiusavecchia, al Santuario della Madonna dell'Oliveto, per partecipare ai vespri e alla tradizionale processione per le vie del paese, in occasione della festa per la natività della Beata Vergine Maria.